Прием в детские школы искусств в России продлят до 14 сентября

Дополнительный прием в детские школы искусств в России продлят — этот срок увеличат с 29 августа до 14 сентября. Такую инициативу одобрило Минкультуры.
С инициативой об увеличении сроков дополнительного приема политик обратилась в министерство культуры. Там ее поддержали и уже подготовили изменения в свой приказ №1145 от 14 августа 2013 года «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств». Теперь предлагается продлить срок дополнительного индивидуального отбора поступающих при наличии свободных мест до 14 сентября, пишут «Известия».
Сегодня прием на обучение проводится с 15 апреля по 15 июня. Однако поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), предоставляется возможность пройти дополнительный не позднее 29 августа.