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Культура

Прием в детские школы искусств в России продлят до 14 сентября

23.10.2023 08:10|ПсковКомментариев: 0

Дополнительный прием в детские школы искусств в России продлят — этот срок увеличат с 29 августа до 14 сентября. Такую инициативу одобрило Минкультуры.

«Из-за того, что военнослужащие отправляются в зону СВО, их семьи вместе с детьми нередко переезжают жить к своим родственникам в другие города, к примеру, к своим родителям или к родителям мужа. Их близкие способны помочь как в уходе за детьми, так и в целом в быту. Разумеется, здесь же дети военнослужащих и идут в новые школы. Тем не менее с поступлением туда семьи участников СВО не всегда могут уложиться в срок», — пояснила депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

С инициативой об увеличении сроков дополнительного приема политик обратилась в министерство культуры. Там ее поддержали и уже подготовили изменения в свой приказ №1145 от 14 августа 2013 года «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств». Теперь предлагается продлить срок дополнительного индивидуального отбора поступающих при наличии свободных мест до 14 сентября, пишут «Известия».

Сегодня прием на обучение проводится с 15 апреля по 15 июня. Однако поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), предоставляется возможность пройти дополнительный не позднее 29 августа.

Теги: #школа #дети #искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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