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Культура

Псковская область представит опыт по работе с молодыми реставраторами на федеральном уровне

30.10.2023 15:47|ПсковКомментариев: 0

Делегация из Псковской области представит опыт работы с молодыми реставраторами в рамках федеральной экспертной дискуссии «Культурно-историческое наследие и молодежь» в Москве. Об этом губернатору Михаилу Ведерникову в понедельник, 30 октября, доложил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие состоится 9 ноября на площадке Общественной палаты РФ. По словам Вадима Нэдика, в Псковской области за прошедшее время прошли несколько пилотных школ для молодых реставраторов — студентов профильных вузов. Так, в 2021 году 12 человек из 7 регионов страны приняли участие в проекте «Псковская архитектурная школа» — мероприятия проходили в церкви Николы Вратаря и Михайловском соборе в Печорах.

Межрегиональный слет «Наследники мастеров» в 2023 году объединил студентов из шести российских регионов, в том числе Донецкой Народной Республики. Они разрабатывали проектные предложения по реставрации объекта всемирного наследия — церкви Георгия со Взвоза XV века. В августе этого же года молодые реставраторы приняли участие в летней гуманитарной школе «В поисках Третьего Рима».

«Псковскую область ранее уже отметили на федеральном уровне в части поддержки школ для молодых реставраторов. Регион является локомотивом в этом направлении. Экспертная дискуссия зафиксирует все успехи и начинания, чтобы впоследствии опыт распространять по стране», — сказа Вадим Нэдик.

Практику проведения школ для молодых реставраторов в Псковской области необходимо продолжать, заметил губернатор. Он добавил, что у региона есть все необходимое, чтобы стать основной площадкой для проведения подобных мероприятий: десятки объектов, где можно получить опыт, новые знания и компетенции. Еще такой формат — хорошая возможность формирования кадрового резерва в сфере реставрации для Псковской области.

«Такие специалисты востребованы сейчас и будут востребованы в будущем — объектов культурного наследия много, ими нужно заниматься в постоянном режиме. Важно сформировать профессиональную команду, которая будет работать в интересах Псковской области, помогать другим регионам», — сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона обсудил с председателем комитета вопрос снижения количества пользователей объектов культурного наследия, которые не выполняют охранные обязательства.

«Мы принимаем меры, осуществляем проверки, есть уже ряд судебных решений. Работу мы не останавливаем и находимся в постоянном контакте с пользователями памятников архитектуры», — сказал Вадим Нэдик. Он добавил, что по тем объектам, которые не используются, ведется поиск инвесторов, в том числе через представительство Псковской области в Москве.

Михаил Ведерников поручил уделять особое внимание этой теме.

Источник: Псковская Лента Новостей
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