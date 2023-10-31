Культура

Живопись и декоративно-прикладное искусство из нескольких музеев страны представят в Изборске на выставке «Русская зима»

В новом выставочном зале в Изборске готовят выставку «Русская зима». Об этом сообщила директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Зима в Изборске будет теплой, потому что снова новый выставочный зал откроет свои двери. Выставка так и будет называться "Русская зима". В гости к нам приедет музей-заповедник Абрамцево, Мурманский музей с коллекцией декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Я не буду открывать сейчас все секреты. "Русская зима" – это название нового выставочного проекта. Это идея, которая близка каждому музею, кто находится за городом. Летом туристов приезжают больше, зимой меньше. Но наши русские праздники всегда веселые и шумные, их очень много зимой», – объяснила директор музея.

На каждый зимний праздник музей подготовил специальную программу.

«Как только откроется выставка "Русская зима", в музее будет много всего интересного. Программы написаны и для школьников, и для молодежи. Выставку приурочили к тому, чтобы в зимний сезон люди приезжали в такие небольшие города, как Изборск, Печоры и знали, что можно увидеть и посмотреть», – заключила Наталия Дубровская.