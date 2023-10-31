Культура

Выставка «Искусство близко» пройдет в торговом центре Fjord Plaza в Пскове

Выставка «Искусство близко» пройдет в торговом центре Fjord Plaza в Пскове с 4 по 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Команда из Санкт-Петербурга представит свой проект «Искусство близко». В экспозицию выставки проекта входит более 40 репродукций картин русских художников: Иван Крамской, Василий Поленов, Александр Иванов, Иван Айвазовский, Илья Репин, а также полотна мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рембрандта Харменс ван Рейна, Микеланджело Буонарроти, Питера Пауля Рубенса и других мастеров.

«Все полотна наполнены невероятным смыслом и вызывают душевные чувства! Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Ограничений по времени нахождения на выставке нет», – рассказали организаторы.

Выставка пройдет с 4 по 5 ноября с 11:00 до 19:00 в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza, 1 этаж.

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