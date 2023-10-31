Культура

В «Ночь искусств» Пушкинский заповедник зовёт гостей на свадьбу

В день всероссийской акции «Ночь искусств», 4 ноября, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает на свадьбу. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, реконструкция старинного обряда, который, будучи в родовом псковской имении, записал сам Пушкин — одна из самых сложных и интересных фольклорных музейных программ.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

В музее напомнили, что работать над проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или “Тетрадка псковских песен, записанных с голоса“» сотрудники «Михайловского» начали ещё десять лет назад. Огромную работу по реконструкции старинного обряда в его живом звучании музейщики и их единомышленники из числа жителей Пушкиногорского района смогли проделать в содружестве с приглашённым специалистом — кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ириной Поповой. При реконструкции свадебного обряда Ирина Попова, один из авторов капитального научного труда — двухтомника «Народная традиционная культура Псковской области» — кроме непосредственно пушкиногорских материалов использовала записи бежаницкой традиции, Псково-Чудского бассейна, отчасти Порховского района. Не удивительно, что высоконаучный, в полном смысле этого слова музейный проект уже в 2014 году стал победителем Первого всероссийского конкурса региональных проектов «Культурная мозаика».

От года к году сценарий свадебной программы в Пушкинском Заповеднике прирастал дополнительным, неизменно этнографически выверенным материалом — песенным, литературным и игровым фольклором, в разные годы записанным в здешних местах исследователями народной культуры. Завтра для гостей «Ночи искусств» в Бугрово музейный ансамбль «Пушкинская деревня» покажет многодневный обряд, бытовавший здесь ещё в XIX столетии, во всей возможной в рамках полуторачасового действа полноте: тут и знакомство, и сватовство, и загадочное «дымничание», и девичник, и обрядовая баня, и «ношение красоты». Включены в реконструкцию и события, которые происходили на утро свадебного дня: сборы жениха и невесты к венцу, выкуп невесты, путь на венчание.

«Играть свадьбу» будут в музейном комплексе в деревне Бугрово, в воссозданной на пушкинское время крестьянской усадьбе близ мельничного подворья. Начнут интерактивную театрализованную программу 4 ноября в 15.00.

В музее также напомнили, что в этот день жители и гости Пушкиногорья смогут побывать и на новой выставке «Первая встреча». Для посетителей экспозицию откроют 4 ноября.