Культура

Все краски псковской свадьбы увидели гости «Ночи искусств» в Пушкинском заповеднике

В официальных сообществах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина в социальных сетях сотрудники информационной службы учреждения разместили большой фоторепортаж с театрализованной программы «Псковская свадьба». Напомним, что этой программой музей-заповедник участвовал во всероссийской акции «Ночь искусства», 4 ноября, которая в этом году проходила в рамках Дня народного единства под девизом «Россия объединяет».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Деревенская свадьба в XIX веке — это большой многодневный спектакль, — рассказала руководитель службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова. — Однако нашим гостям выпал редкий шанс увидеть основные обряды этого грандиозного действа, от супрядок до свадебного пира, за два часа. Равнодушными пушкинская свадьба не оставила никого. Дети и взрослые радостно включались в игры и танцы, запоминали новые необычные названия. Многие с удивлением открывали для себя, что крестьянская свадьба — не только радость и веселье, но ещё и плачи и причитания невесты, которой предстоит расставание с отчим домом, и её подружек».

Особый колорит торжеству придало исполнение подлинных обрядовых песен, традиционные костюмы и реконструированное на пушкинское время музейное пространство, в котором и играли свадьбу, отметили в музее.

В «Михайловском» также напомнили, что часть событий в рамках акции «Ночь искусств» в этом году специалисты музея проводили на выезде. Например, гостями специальных программ, которые Пушкинский заповедник организовал на базе великолукской ДШИ «Центр», стали учащиеся местной школы-интерната, студенты Великолукского механико-технологического колледжа, участники клуба молодых инвалидов «Верные друзья».

Фото со страницы великолукской ДШИ «Центр» в социальной сети