Культура

Псковские таможенники передали Минкульту редкие книги

Четыре книги, признанные специалистами культурными ценностями, передали псковские таможенники на хранение и дальнейшее распоряжение управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Граждане пытались вывезти из России через таможенные посты МАПП «Бурачки», «Убылинка» и «Шумилкино» 16-й том «Полного собрания сочинений Н.С. Лескова», выпущенного в 1903 году в Санкт-Петербурге издательством А. Ф. Маркса; практические советы родителям по воспитанию своих детей на немецком языке «Praktische Rathschlage fur Eltern von P.S.Franco.», вышедшего в свет в 1878 году; второй том «Иллюстрированного собрания сочинений Чарльза Дарвина», изданного в 1908 году московским издательством и «Немецко-русский словарь» 1911 года выпуска.

«Товары, имеющие признаки культурных ценностей, могут быть вывезены за рубеж только по разрешению Министерства культуры. Разрешительных документов на вывоз этих книг физические лица при себе не имели. Кроме того, граждане их не декларировали. Печатные издания были задержаны и направлены на исследования. После изучения специалистами, эксперты подтвердили, что книги являются культурными ценностями. Решениями судов граждане были признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

По постановлению судов таможенный орган обязан передать запрещенные к вывозу книги в Министерство культуры для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.