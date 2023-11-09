Псковские таможенники передали Минкульту редкие книги

Четыре книги, признанные специалистами культурными ценностями, передали псковские таможенники на хранение и дальнейшее распоряжение управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
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Граждане пытались вывезти из России через таможенные посты МАПП «Бурачки», «Убылинка» и «Шумилкино» 16-й том «Полного собрания сочинений Н.С. Лескова», выпущенного в 1903 году в Санкт-Петербурге издательством А. Ф. Маркса; практические советы родителям по воспитанию своих детей на немецком языке «Praktische Rathschlage fur Eltern von P.S.Franco.», вышедшего в свет в 1878 году; второй том «Иллюстрированного собрания сочинений Чарльза Дарвина», изданного в 1908 году московским издательством и «Немецко-русский словарь» 1911 года выпуска.
По постановлению судов таможенный орган обязан передать запрещенные к вывозу книги в Министерство культуры для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.