Культура

Выставка о бумажных письмах откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Выставка «Шло пешком и неизвестно с кем под ручку» откроется в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 10 ноября в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Выставка посвящена бумажным письмам, которые долгое время оставались единственным средством связи между людьми, разделенными расстоянием. Важную роль письма играли и в жизни Софьи Ковалевской, отметили в музее.

На выставке можно будет увидеть письма семьи Софьи Ковалевской, письменные и почтовые принадлежности второй половины XIX – начала XX веков. Перьевая ручка, чернильница, перочистка, пресс-папье – предметы, которые уже вышли из ежедневного обихода.

Коллекцию открыток (открытых писем) начала XX века представил областной музей почтовой связи.

«Конечно, открытие выставки не обойдётся без сюрпризов!» - добавили в музее.