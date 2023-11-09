Культура

Концерт с участием Шамана спроецируют на фасаде псковского вуза

Псков стал частью большого фестиваля «Родина Герой». Концерт, который будет спроецирован на фасаде здания Псковского государственного университета, состоится на площади Ленина 25 ноября в 19:00. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В концерте примут участие Шаман, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Стас Костюшкин, ST и другие известные и начинающие артисты.

Фестиваль проводит компания Props при поддержке президентского фонда культурных инициатив в Городах-Героях и Городах воинской славы.