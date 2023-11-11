Культура

Предварительные итоги нацпроекта «Культура» подведет Ольга Тимофеева в пресс-центре ПЛН

Онлайн-брифинг с участием председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой пройдет сегодня, 15 ноября, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Основной темой разговора станут предварительные итоги реализации национального проекта «Культура» в Псковской области в 2023 году. Кроме того, Ольга Тимофеева поделится впечатлениями от первых дней Международной выставки-форума «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Свои достижения на выставке представляют все российские регионы, в том числе Псковская область.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.