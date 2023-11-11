Культура

Отремонтированный по нацпроекту Торошинский дом культуры активно ведет свою деятельность

Отремонтированный по нацпроекту «Культура» Торошинский дом культуры в Псковском районе активно ведет свою деятельность. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 ноября.

«Направления с 2019 года — это капитальный ремонт и реконструкция сельских домов культуры. Завершили капитальный ремонт в деревне Торошино. Получили финансирование, проект двухлетний, в этом году завершили. В полном объеме отремонтировали, вошел в сферу модернизированных объектов культуры. Сейчас ведет активно свою деятельность», — рассказала она.

К нацпроекту, по которому проводят строительные работы, добавляется и федеральный проект «Культура малой родины». Именно по нему проводят оснащение. Сейчас в доме культуры завершают дооснащение.

Напомним, в центре национального проекта «Культура» — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.