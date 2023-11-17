Культура

Региональное отделение РВИО и Псковский музей-заповедник расскажут об экспонатах выставки «Блеск стали»

Псковское региональное отделение РВИО и Псковский музей-заповедник запустили новую рубрику: «Блеск стали - сквозь века». Рубрика рассказывает об экспонатах выставки, сообщается в Telegram-канале регионального отделения.

«Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в мир изысканного искусства художественного оружия. В рамках рубрики сотрудники музея расскажут о самых удивительных экспонатах выставки, которая представляет собой уникальную коллекцию XVIII–XX веков. Вы узнаете о тонкой работе мастеров-оружейников, о философии и символике каждого предмета, а также об исторических событиях, вдохновивших создателей этих произведений искусства. Присоединяйтесь, и окунитесь в мир роскошных клинков, изысканных гравюр и изящных деталей», - говорится в анонсе.

Узнать больше об экспонатах и их особенностях можно по ССЫЛКЕ.