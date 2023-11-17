Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз в гостях у ведущего Дмитрия Иванова — создатель и руководитель вокального ансамбля «Традиция» (Великие Луки), обладательница почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко.

Гостья студии расскажет о своем коллективе, о культурной жизни в южной столице нашего региона - в Великих Луках, а также исполнит несколько песен. Как живут творческие коллективы юга Псковской области? Сложно ли сейчас продвигать русскую культуру, когда весь мир пытается ее вычеркнуть? Хватает ли событий в культурной жизни Великих Лук? Об этом и многом другом — в эфире.