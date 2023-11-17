Культура

Опубликована программа II фестиваля «Пушкин и…» в «Михайловском»

Торжественная церемония открытия II фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…» назначена на 7 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. C. Пушкина «Михайловское», который является партнёром проекта. Публику — жителей и гостей региона — приглашают в Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) к 15.00.

В программу «Пушкина и…», с которой уже сегодня можно познакомиться в официальных сообществах музея-заповедника и собственно фестиваля в социальных сетях, включён ряд специальных и ретроспективных показов. В их числе, например, фильм «Большие змеи Улли-Кале», который представит автор, режиссёр-постановщик Алексей Федорченко. И ленты с музыкой Геннадия Гладкова, среди которых любимые зрителями всех поколений «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон». И программа «Кукольный дом Нины Виноградовой».

В конкурсные показы, уточнили в музее со ссылкой на организаторов события, вошло порядка 25 мультфильмов, снятых по литературным произведениям в 2022—2023 годах.

В музее-заповеднике «Михайловское» также напомнили, что II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» в Псковской области проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вход на все показы, творческие встречи и выставки в рамках этого большого «мульти-съезда» для зрителей свободный.