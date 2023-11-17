Культура

О «Таком разном оружии» расскажут детям в Псковском музее-заповеднике

Новую культурно-просветительскую программу для родителей с детьми «Такое разное оружие» подготовили в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

25 ноября в 11:00 участники программы посетят выставку «Блеск стали» в Поганкиных палатах и познакомятся с уникальными образцами оружия стран Европы и Востока XVIII–начала XX веков. Продолжится экскурсия в Музейной мастерской палат у Сокольей башни, где гости распишут деревянную заготовку-пистоль. Сувенир, созданный своими руками, каждый сможет забрать домой.

Место встречи: фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Запись на программу по телефону: +78112331390 (доб.1). Количество мест ограничено.