Культурная цензура: новые ограничения и вызовы

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему нового витка цензурных ограничений в культуре. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Цензура в России запрещена на уровне Конституции. Но накладывать ограничения на творчество и искусство это обстоятельство не мешает. Вот свежий пример: на днях в России запретили две песни рок-группы «Агата Кристи» – «Моряк» и «Опиум для никого». Обе композиции признали пропагандой наркотиков.
Спохватились почему-то только сейчас, хотя песни были созданы около 30 лет назад. Факт остаётся фактом: основателю группы Глебу Самойлову документ о том, что композиции теперь «в стоп-листе», вручили прямо перед концертом.
Ситуация всерьёз взволновала общественность. И речь не только о поклонниках этой рок-группы. Есть опасения, что подобные ретроспективные ограничения могут пойти дальше и затронуть произведения искусства и культуры. Точно так же, как ранее запретили в книгах пропаганду нетрадиционных отношений, а на телевидении - демонстрацию курения, вполне могут «почистить» от потенциально опасных моментов классические произведения прошлых веков.
В итоге «под раздачу» может попасть и Анна Каренина Толстого, которая употребляла морфий, и герой гоголевского «Невского проспекта», принимавший опиум. Что, если мода на ретроспективную чистку докатится, скажем, до произведений Булгакова или даже Пушкина (ведь в его «выпьем с горя, где же кружка» тоже можно усмотреть призыв к употреблению алкоголя)?
Оправдана ли такая чистка произведений 30-летней давности? Нет ли здесь перебора? О новом витке цензурных ограничений — в программе «Дневной дозор».
В поддержку ретроспективной чистки высказывается псковский поэт и прозаик, председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. По его словам, выходить за рамки разумных ограничений тем, кто создаёт произведения культуры и искусства, не следует изначально.
Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» виртуоз-балалаечник Константин Абабков с такой точкой зрения согласен не в полной мере. Он убеждён, что главное - не пропагандировать в искусстве наркотики, алкоголь и курение в наше время. А пытаться переделывать произведения прошлого не стоит. Они – часть истории.
Между тем, журналист, блогер, участник Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Александр Донецкий заявил, что в целом относится резко отрицательно к подобным репрессивным цензурным законам. По его мнению, искусство чаще всего говорит об эксцессах и изображает пограничные состояния человека. В такие моменты его личность может раскрываться и с негативной стороны. Но именно на поступках героя зрители и читатели учатся. А потому никакую чистку произведений искусства проводить не стоит.
В последние годы создаются художественные произведения низкого уровня. Такую точку зрения озвучил заслуженный художник Российской Федерации, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк. Чтобы следить за тем, что транслируется в массы, он предложил создать художественный совет, который как раз и займётся фильтрацией.
Неоднозначно перспективу чистки произведений оценил заслуженный работник культуры, экс-директор Псковского драмтеатра Валерий Павлов. Он высказал опасения по поводу перегибов в этом процессе и призвал знать меру.
Комментируя ситуацию с запретом песен группы «Агата Кристи», художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы известный режиссёр Дмитрий Месхиев признался, что любит творчество братьев Самойловых. Но есть одно «но»...
Нужна ли подобная ретроспективная цензура? Единогласного мнения на этот счёт нет. Большинство утверждает: если и нужна, то без перегибов. Но можно ли создать универсальный шаблон? Пожалуй, нет. Вот он, первый подводный камень.
А вот второй: произведения искусства – отражение эпохи. И обе песни группы «Агата Кристи», попавшие в «стоп-лист», тоже – эпоха. Этим всё сказано. Отменить прошлое ещё никому не удалось.
Светлана Пикалёва