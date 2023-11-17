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Культура

Культурная цензура: новые ограничения и вызовы

22.11.2023 17:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему нового витка цензурных ограничений в культуре. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Цензура в России запрещена на уровне Конституции. Но накладывать ограничения на творчество и искусство это обстоятельство не мешает. Вот свежий пример: на днях в России запретили две песни рок-группы «Агата Кристи» – «Моряк» и «Опиум для никого». Обе композиции признали пропагандой наркотиков.

Спохватились почему-то только сейчас, хотя песни были созданы около 30 лет назад. Факт остаётся фактом: основателю группы Глебу Самойлову документ о том, что композиции теперь «в стоп-листе», вручили прямо перед концертом.

Ситуация всерьёз взволновала общественность. И речь не только о поклонниках этой рок-группы. Есть опасения, что подобные ретроспективные ограничения могут пойти дальше и затронуть произведения искусства и культуры. Точно так же, как ранее запретили в книгах пропаганду нетрадиционных отношений, а на телевидении - демонстрацию курения, вполне могут «почистить» от потенциально опасных моментов классические произведения прошлых веков.

В итоге «под раздачу» может попасть и Анна Каренина Толстого, которая употребляла морфий, и герой гоголевского «Невского проспекта», принимавший опиум. Что, если мода на ретроспективную чистку докатится, скажем, до произведений Булгакова или даже Пушкина (ведь в его «выпьем с горя, где же кружка» тоже можно усмотреть призыв к употреблению алкоголя)?

Оправдана ли такая чистка произведений 30-летней давности? Нет ли здесь перебора? О новом витке цензурных ограничений — в программе «Дневной дозор».

В поддержку ретроспективной чистки высказывается псковский поэт и прозаик, председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. По его словам, выходить за рамки разумных ограничений тем, кто создаёт произведения культуры и искусства, не следует изначально.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Позволено не все каждому человеку и в жизни, в творчестве, в том числе в культуре. Иногда ограничения просто необходимы, не то, что дозволительны, но необходимы. Я сторонник разумных ограничений. Если ребенку позволить все, что он хочет, то что будет из этого ребенка? Нужны меры воспитания – какие-то ограничения. Точно так же и здесь».

Заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» виртуоз-балалаечник Константин Абабков с такой точкой зрения согласен не в полной мере. Он убеждён, что главное - не пропагандировать в искусстве наркотики, алкоголь и курение в наше время. А пытаться переделывать произведения прошлого не стоит. Они – часть истории.

«Как я знаю, что сами братья Самойловы отнеслись к этому с улыбкой. Они улыбнулись и сказали: 30 лет написано назад, а сейчас всколыхнулись убирать эти песни. Вряд ли кто-то куда-то уберет. Молодежь, наверное, такую музыку особо и не слушает. Это не их история. Убирать-то зачем, что было придумано много лет назад. Мы же относимся к этому с пониманием, сами не употребляем наркотики. Это же не призыв для того, чтобы сразу что-то употреблять. Как говорится, из песни слов не выкинешь».

Между тем, журналист, блогер, участник Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Александр Донецкий заявил, что в целом относится резко отрицательно к подобным репрессивным цензурным законам. По его мнению, искусство чаще всего говорит об эксцессах и изображает пограничные состояния человека. В такие моменты его личность может раскрываться и с негативной стороны. Но именно на поступках героя зрители и читатели учатся. А потому никакую чистку произведений искусства проводить не стоит.

«Мне кажется, что ни к чему хорошему это не приведет. Произведения искусства для того и существуют, чтобы рассказывать человеку о жизни во всей ее полноте, что с человеком происходит. Когда какие-то ограничения вводятся под странным предлогом, что это пропагандирует... Как это пропагандируется? Тогда можно половину вообще произведений просто-напросто запретить и выкинуть в мусорную корзину. Может, не половину, но треть точно. Так или иначе в них рассказывается о вещах, которые законодателям кажутся неприемлемыми. Эти запреты не имеют никакого смысла. Никакой пропаганды в произведениях искусства не вижу. Скорее наоборот, они часто предостерегают человека, зрителя, читателя от необдуманных поступков».

В последние годы создаются художественные произведения низкого уровня. Такую точку зрения озвучил заслуженный художник Российской Федерации, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк. Чтобы следить за тем, что транслируется в массы, он предложил создать художественный совет, который как раз и займётся фильтрацией.

«Во времена Советского Союза существовал художественный совет. Он определял художественные достоинства работы. В первую очередь ставились вопросы о художественности произведения, и темы, над которыми работали художники, были немелочные, как, допустим, наркотики, ругательства, а высокие. Темы, которые всю жизнь существовали, и художники над ними работают. Сейчас есть необходимость того, что должен быть художественный совет. При выпуске той же песни. Это не значит, что нужно запрещать, но должны специалисты определять качество художественных произведений».

Неоднозначно перспективу чистки произведений оценил заслуженный работник культуры, экс-директор Псковского драмтеатра Валерий Павлов. Он высказал опасения по поводу перегибов в этом процессе и призвал знать меру.

«Мы часто ударяемся в крайности и надеемся на быстрый результат. Что-то мы не стали петь, не стали показывать сигареты на экране. От этого курение резко не прекратится. Мне кажется, нужно запрещать такие произведения, особенно новые, которое открыто проповедует наркотики. Даже "Курочку Рябу" при желании можно обвинить в том, что она нарушила закон. Несла, несла белые яички, потом снесла золотые. Получается, Курочка Ряба – валютчица».

Комментируя ситуацию с запретом песен группы «Агата Кристи», художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы известный режиссёр Дмитрий Месхиев признался, что любит творчество братьев Самойловых. Но есть одно «но»...

«Если положить руку на сердце, 30 лет они были назад написаны, их много исполняли. Но то, что там, собственно говоря, не все гладко, с точки зрения, пропаганды наркотиков – это факт. А с точки зрения цензуры, как вам объяснить... Цензура нужна, но только она должна быть в очень определенных рамках и рамках умных и не оголтелых, когда не будет тотального запрета. Тотальный запрет будет порождать очень серьезные последствия и в культуре, и в развитии общества».

Нужна ли подобная ретроспективная цензура? Единогласного мнения на этот счёт нет. Большинство утверждает: если и нужна, то без перегибов. Но можно ли создать универсальный шаблон? Пожалуй, нет. Вот он, первый подводный камень.

А вот второй: произведения искусства – отражение эпохи. И обе песни группы «Агата Кристи», попавшие в «стоп-лист», тоже – эпоха. Этим всё сказано. Отменить прошлое ещё никому не удалось.

Светлана Пикалёва

Теги: #культура #ограничения #цензура #песня
Источник: Псковская Лента Новостей
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