Культура

Сотрудница музея-заповедника «Изборск» получила диплом всероссийского фестиваля

Сотрудница музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова удостоена диплома Всероссийского молодежного этнокультурного фестиваля-лаборатории «Время традиций» в Коломне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Диплом Анастасия Попова получила «за активное участие и проведение» фестиваля-лаборатории «Время традиций», который прошел в городе Коломна Московской области.

Молодая сотрудница музея-заповедника «Изборск» выступила с докладом «Родная сказка как средство приобщения детей и молодёжи к традиционной культуре». На фестивальном концерте Анастасия Попова рассказала известную псковскую сказку «Про три рубля», вошедшую в сборник сказок «Псковские сказки – детям». Эта сказка в 2005 году под названием «Про невестку, свёкра и внучка» была записана фольклористами со слов жительницы деревни Ручьи Палкинского района Раисы Ткачевой 1936 года рождения.

100 молодых людей, работников учреждений культуры и участников творческих коллективов, мастеров-ремесленников и дизайнеров со всей России – от Сахалина до Карелии, из Луганска и Донецка – в течение 4 дней работали на творческих, дискуссионных, информационно-просветительских площадках, посвященных сохранению и популяризации нематериального этнокультурного достояния народов России.

Анастасия Попова выступила на круглом столе «Актуальные тенденции развития народного творчества в этнокультурных проектах. Опыт регионов», где представила опыт проведения музейных программ.

Всероссийский молодежный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на средства гранта для реализации творческих проектов в сфере народного искусства в целях вовлечения молодежи в процесс возрождения, сохранения и популяризации традиционных культур народов, формирование и развитие профессионального сообщества лидеров молодежных этно-инициатив.