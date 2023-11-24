Культура

На возрождение псковских объектов культурного наследия требуется не менее 10 млрд рублей

На реализацию планов потребуется еще не менее 10 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» в пятницу, 24 ноября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мероприятие прошло под председательством Сергея Степашина.

«За небольшой по историческим меркам срок удалось решить большое количество задач», - отметил глава региона. По его словам, результаты работы АНО, созданной по поручению президента, действительно впечатляют. Под опекой находятся шестьдесят девять объектов, по тридцати восьми из них сделана проектно-сметная документация, десять приведены в порядок и еще на тридцати четырех уже идет работа.

«Динамику во многом обеспечивает деятельная поддержка Сергея Вадимовича Степашина. Предложил переизбрать его как председателя Совета АНО. Решение принято единогласно», - написал губернатор в своем Telegram-канале и выразил уверенность в том, что общими усилиями «мы со всеми задачами обязательно справимся».