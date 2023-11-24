Культура

Поэтический сборник «Позывной – Россия!» презентуют в Пскове 5 декабря

Вышел в свет поэтический сборник «Позывной – Россия!». 5 декабря его презентуют в Пскове, 8 декабря – в Москве и 13 декабря – в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В книгу вошли более 200 произведений современных поэтов – участников мероприятий одноименного литературно-просветительского проекта, успешно реализованного псковскими писателями при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Онлайн-акция «Позывной –Россия! Стихи и песни нового времени!», поэтический конкурс «Позывной – Россия! Поэзия нового времени», фестиваль исторической поэзии «Словенское поле», акции «Письмо солдату» и «Книга в подарок» — далеко не полный перечень мероприятий, проведённых в рамках проекта. В целом в очных и заочных мероприятиях проекта приняли участие более 500 современных поэтов и авторов-исполнителей, рассказали в региональном отделении Союза писателей России.

Поэтический сборник объединил произведения поэтические произведения авторов из 42 регионов России, а также Республики Беларусь.

Книга издана тиражом 3 000 экземпляров, значительная часть которого будет передана в библиотеки и образовательные учреждения Псковской области, а также направлена в республики Донбасса и зону специальной военной операции. В магазинах книга продаваться не будет.

Стать обладателем сборника можно на одной из презентаций, которые пройдут 5 декабря – в Пскове, 8 декабря – в Москве и 13 декабря – в Великих Луках. Также книга будет представлена жителям ряда районов области при проведении итоговых литературно-музыкальных выступлений поэтов и авторов-исполнителей – участников литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!».

Уже сейчас электронная версия книги доступна в библиотеке сайта псковских писателей «Псковский литературный портал».