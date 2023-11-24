Конференция «История, архивы и общество» пройдет в Пскове

Ежегодная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XVIII Псковские архивные чтения) пройдет в Пскове 6-7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.
Приоритетные темы конференции:
Кроме того, на конференции планируется провести презентацию материалов XVI Международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годом.
Организаторами конференции являются: правительство Псковской области, отделение Российского исторического общества в Псковской области, Государственный архив Псковской области, Псковский государственный университет.