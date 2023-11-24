Культура

Конференция «История, архивы и общество» пройдет в Пскове

Ежегодная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XVIII Псковские архивные чтения) пройдет в Пскове 6-7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Приоритетные темы конференции:

история Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по архивным и материальным источникам;

история педагогики и наставничества в Российской Федерации;

исторические вызовы и развитие России;

«Россия начинается здесь»: история Псковской земли в истории России.

Кроме того, на конференции планируется провести презентацию материалов XVI Международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годом.

Организаторами конференции являются: правительство Псковской области, отделение Российского исторического общества в Псковской области, Государственный архив Псковской области, Псковский государственный университет.