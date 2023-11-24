Культура

Зоны охраны усадьбы известной писательницы собираются утвердить в Псковской области

Вопрос установления границ зон охраны усадьбы писательницы Маргариты Алтаевой-Ямщиковой (XIX в.) изучил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект разработан для обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения в деревне Лосицы Плюсского района.

В границах проектируемых зон охраны усадьбы отсутствуют объекты капитального строительства, земельные участки, в отношении которых при принятии решений по ограничению использования участков возникает обязанность возмещения убытков в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории.

«Предлагается утвердить зону регулирования застройки и хозяйственность деятельности (по ней устанавливаются ограничения по высоте до 8 метров, а также требования к архитектурному облику объектов жилой застройки, высота хозяйственных построек до 4 метров) и зону охраняемого природного ландшафта (здесь запрещается строительство и ограничивается хозяйственная деятельность)», - рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Согласно письму администрации Плюсского района от 28 июня 2023 года № 1923 возражений к проекту зон охраны объекта культурного наследия не имеется.

«Весьма красочно и четко, с большим уважением и вниманием отнеслись к критике правового управления областного Собрания депутатов», - отметил председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов.

Напомним, Маргарита Ямщикова (псевдоним: Ал. Алтаев) — русская советская писательница: прозаик, публицист, мемуарист, педагог и популяризатор истории и культуры. Ее жизнь и творчество на протяжении 60 лет были связаны с Псковской землей.

За почти 70 лет активного писательского труда она создала более 50 жизнеописаний деятелей культуры и искусства. Среди ее героев — Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Михаил Щепкин, Петр Чайковский.

Еще один удачный для автора жанр — исторические повести. Среди них «Под знаменем башмака», «На баррикадах», «Вниз по Волге-реке», «Бунтари». Она создала несколько адаптаций для детей зарубежной классики, в том числе «Робинзон Крузо».