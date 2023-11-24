Культура

Зоны охраны усадьбы Маргариты Алтаевой-Ямщиковой утвердили в Псковской области

Границы зон охраны усадьбы писательницы Маргариты Алтаевой-Ямщиковой (XIX в.) утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект разработан для обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения в деревне Лосицы Плюсского района.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик отмечал, что утверждается зона регулирования застройки и хозяйственность деятельности (по ней устанавливаются ограничения по высоте до 8 метров, а также требования к архитектурному облику объектов жилой застройки, высота хозяйственных построек до 4 метров) и зона охраняемого природного ландшафта (здесь запрещается строительство и ограничивается хозяйственная деятельность).

В границах проектируемых зон охраны усадьбы отсутствуют объекты капитального строительства, земельные участки, в отношении которых при принятии решений по ограничению использования участков возникает обязанность возмещения убытков в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории.

Согласно письму администрации Плюсского района от 28 июня 2023 года № 1923 возражений к проекту зон охраны объекта культурного наследия не имеется.

Напомним, Маргарита Ямщикова (псевдоним: Ал. Алтаев) — русская советская писательница: прозаик, публицист, мемуарист, педагог и популяризатор истории и культуры. Ее жизнь и творчество на протяжении 60 лет были связаны с Псковской землей.

За почти 70 лет активного писательского труда она создала более 50 жизнеописаний деятелей культуры и искусства. Среди ее героев — Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Михаил Щепкин, Петр Чайковский.

Еще один удачный для автора жанр — исторические повести. Среди них «Под знаменем башмака», «На баррикадах», «Вниз по Волге-реке», «Бунтари». Она создала несколько адаптаций для детей зарубежной классики, в том числе «Робинзон Крузо».