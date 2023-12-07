Культура

Вышел трейлер нового фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова, ранее названный «Воландом», «Мастер и Маргарита» выходит в прокат 25 января. Главные роли сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), сообщили в «Кинопоиске».

Видео: Kinoman

В «Мастере и Маргарите» также снялись датчанин Клас Банг («Дракула», «Варяг») и Аарон Водовоз («King’s Man: Начало»), родившийся в Нидерландах (съемки проходили в 2021 году). Первый сыграл Понтия Пилата, прокуратора Иудеи, а Водовоз — философа Иешуа Га-Ноцри, героя романа о Понтии Пилате, написанного Мастером.

Сюжет «Мастера и Маргариты» разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель (Цыганов) оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита (Снигирь), и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец.

Над фильмом работала команда «Серебряных коньков» (зимний экшен вышел на Netflix) — режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор. Оператор — Максим Жуков, снимающий франшизу «Майор Гром».