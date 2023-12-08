Культура

Псковские студенты стали лауреатами конкурса имени Рахманинова в Великом Новгороде

Студенты трёх музыкальных специальностей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова успешно выступили на XVI Всероссийском конкурсе имени С. В. Рахманинова (с международным участием) среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств, посвящённом 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Конкурс проходил в Новгородском колледже искусств имени С. В. Рахманинова с 30 ноября по 4 декабря.

Выступления участников конкурса оценивало жюри, в состав которого вошли профессора ведущих музыкальных высших учебных учреждений России: заслуженная артистка Российской Федерации, доцент кафедры Сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Нина Арсентьева, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Игорь Лебедев, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист Республики Карелия, заведующий кафедрой народных инструментов, профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Владимир Соловьёв.

Результаты псковичей:

в номинации «Музыковедение» звание лауреатов II степени получили Анна и Анастасия Прокофьева, лауреата III степени - Дмитрий Гусаков;

в номинации «Народные инструменты (баян, аккордеон)» лауреатом III степени стала Татьяна Крылова;

в номинации «Народные инструменты (домра, балалайка, гитара, гусли)» звание лауреата III степени было присвоено Андрею Коборову, дипломантом конкурса стал Глеб Бакаушин;

в номинации «Фортепиано» Ангелина Сергеева и Дарья Данильченко стали дипломантами конкурса.

Благодарности были вручены преподавателям колледжа, подготовившим лауреатов и дипломантов конкурса: Ларисе Никитиной, Наталье Ждановой, Георгию Гребню, Юлии Баранчиковой.