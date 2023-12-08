Культура

Программу «Земский работник культуры» хотят запустить через два года

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о подготовке программы «Земский работник культуры» и заложить на нее средства в бюджете начиная с 2025 года. Такой пункт включен в проект постановления нижней палаты по итогам ежегодного госдоклада о состоянии культуры, который депутаты заслушали 29 ноября.

Фото: глава Псковского района Наталья Федорова / Telegram

Проработать вопрос целесообразности программы «Земский работник культуры» еще в 2019 году поручил президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, это могло бы повысить престиж профессии и решить проблему дефицита работников. Следуя этим рекомендациям, Минкультуры спустя два года подготовило проект программы. Например, документ предусматривал единовременную выплату два миллиона рублей сельским работникам культуры на Дальнем Востоке и один миллион — в других округах, пишет «Парламентская газета».

В том же 2021 году программу согласовали Минфин, Минэкономразвития и Минюст. Однако документ не поддержала правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. Вопрос уперся в финансирование — по 7,5 миллиарда рублей в 2023-2025 годах и еще по 5,6 миллиарда в следующие три года.

Вернуться к этой идее депутаты Госдумы предлагали в прошедшем октябре, когда вместе с министром культуры Ольгой Любимовой обсуждали проект бюджета 2024 года. «Мы знаем, что подобная инициатива будет встречена громом аплодисментов среди работников культуры, — ответила тогда министр. — Мы будем делать все возможное для запуска такого проекта, учитывая реальную бюджетную ситуацию».

Этот же вопрос парламентарии поставили перед министром и в ноябре, когда Любимова представила в Госдуме госдоклад о состоянии дел в отрасли. «Мы знаем, насколько регионы остро нуждаются в такой программе. Единственное, что становится препятствием для возникновения подобного рода программы, это достаточно сложный бюджет 2024 года, с которым все столкнулись», — повторила свою позицию Ольга Любимова.

Однако депутаты, похоже, намерены дойти до конца, хоть и с небольшими уступками. В проекте постановления по итогам выступления министра Госдума рекомендовала правительству «при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос о разработке и реализации программы поддержки деятелей культуры, переехавших работать в сельскую местность, «Земский работник культуры».

«Денег никогда не бывает достаточно. Поэтому в их распределении решающую роль играют приоритеты, — пояснил такую настойчивость первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. — И я теперь уже могу констатировать, что программа "Земский работник культуры" становится таким приоритетом».

Александр Шолохов также предположил, что может войти в обновленный проект программы «Земский работник культуры»: «Очевидно, что она во многом повторит идею программы «Земский доктор». Поэтому основным ее содержанием будет денежная составляющая, то есть своего рода подъемные».

При этом, по мнению депутата, без решения жилищного вопроса «чисто денежная мотивация как минимум сильно теряется»: «Жилье — это критический фактор, особенно для молодого специалиста. И здесь возможны разные механизмы — от предоставления социального жилья до льготной ипотеки».

Кроме того, вдогонку к программе необходимо разработать комплекс мер по подготовке специалистов в сфере культуры, так как в одиночку «Земский работник» проблему дефицита кадров не решит, «так же как аналогичная программа самостоятельно не решает такую проблему в медицине», отметил Шолохов.

Кроме того, по мнению депутата, нужно обеспечить рост заработной платы в культуре в целом. Этот момент тоже отражен в проекте постановления Госдумы, уточнил парламентарий.

В мае этого года о необходимости программы «Земский работник культуры» заявила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сегодня эта программа очень нужна. «Ее параметры министерством культуры уже определены. Считаю важным запустить ее», — сказала спикер.

По данным аппарата комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, потребность в работниках культуры на селе на 2024-2029 годы составит более 19 тысяч человек.