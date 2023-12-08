Культура

«Михайловское» приглашает псковичей на бесплатную лекцию о пушкинской приятельнице «с томными очами»

Бесплатную лекцию «И в сердце дума заронилась; пора пришла, она влюбилась» анонсирует Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Подготовил и прочтёт эту лекцию научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Владимир Кранц. Тригорское. Дом Осиповых и Вульфов (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» пояснили, что речь на встрече пойдёт о жизни насельниц Тригорского — соседок и сердечных приятельниц сосланного в псковское родовое имение Пушкина и, прежде всего, об Анне Вульф — старшей дочери владелицы имения Прасковьи Осиповой (урождённой Вындомской, в первом замужестве Вульф). Здесь будут и интересные подробности о детстве и воспитании Анеты, как девушку называли домашние, и рассказ о её дружбе с Анной Керн, вдохновившей поэта на создание стихотворения «К***» («Я помню чудное мгновенье…»).

Силуэтный портрет Анны Вульф работы Александра Стройло (1998). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Коснётся докладчик и чувств Анны Вульф к Пушкину. И, конечно, процитирует их письма к друг другу и прочтёт стихи, которые Александр Пушкин посвятил этой умной и ироничной барышне «с висками гладкими и томными очами». Во многих деталях история Анны Вульф напоминает нам об истории Татьяны Лариной из романа «Евгений Онегин», — убеждён Сергей Пинчук.

В музее уточнили, что лекция «“…И в сердце дума заронилась; пора пришла, она влюбилась“. Жизнь и судьба уездных барышень Тригорского. Анна Вульф» пройдёт в Пскове, в социально-культурном центре «Троицкий», с которым «Михайловское» успешно сотрудничает. Назначена она на завтра, 14 декабря, начнётся в 12.00.

Адрес центра: улица Кремль, 2.