Культура

Международный фестиваль солидарности с Россией пройдет в Псковской области

Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» пройдет в Псковской области с 20 по 24 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Проект фестиваля с участием российских и зарубежных артистов и деятелей культуры будет реализован с 14 декабря 2023 года по 11 февраля 2024 года в 5 федеральных округах, 9 областях Российской Федерации – от Калининграда до Хабаровска, и станет ярким, значительным событием не только культурной жизни страны, но заметным явлением общественно-политической повестки международного масштаба. В рамках фестиваля ожидается проведение по всей стране более 40 концертов и выступлений различного формата.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 20 зарубежных деятелей культуры и артистов различных жанров искусства из 9 стран мира – Великобритании, Италии, Ирана, Китая, Никарагуа, Словении, Финляндии, Франции, Черногории.

Псковская часть фестиваля будет проходить с 20 по 24 декабря 2023 года в различных городах и населённых пунктах Псковской области, в том числе в самом Пскове, а также в Великих Луках, Пушкинских Горах, Острове.

Для участия в фестивале на Псковскую землю приедут гости из Великобритании, Китая и Никарагуа.

В рамках фестиваля состоятся: выставка произведений живописи всемирно известной китайской художницы Ван Сюлин, которая будет экспонироваться в Пскове на площадке Псковского музея-заповедника с 23 декабря текущего года по 28 января будущего.