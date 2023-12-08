Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с коллективом «Поезд в август»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня его для вас проведет Артем Татаренко, а в гости к нему придет «Поезд в август». На днях этому псковскому музыкальному коллективу исполнился год, однако его участники - Тахир Ташпулатов и Александра Орлова - музыканты с многолетним опытом. Как они встретились и почему решили выступать вместе, какие концерты уходящего года стали самыми запоминающимися и когда выйдет большой альбом коллектива, вы узнаете сегодня в эфире. Как всегда, в сопровождении живой музыки.