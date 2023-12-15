Культура

«Квартирник»: «Поезд в август» сделал «остановку» в студии «ПЛН FM». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 декабря.

В гости к ведущему Артему Татаренко пришел «Поезд в август». На днях этому псковскому музыкальному коллективу исполнился год, однако его участники - Тахир Ташпулатов и Александра Орлова - музыканты с многолетним опытом. Как они встретились и почему решили выступать вместе, какие концерты уходящего года стали самыми запоминающимися и когда выйдет большой альбом коллектива, вы узнаете в эфире. Как всегда, в сопровождении живой музыки.