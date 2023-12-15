Культура

Георгий Василевич принял участие в заседании совета при комитете ГД РФ по культуре

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в заседании общественного совета при комитете Государственной Думы Российской Федерации по культуре. Тема встречи, состоявшейся 14 декабря, была обозначена как: «Взаимодействие культуры и государства в современных условиях». Георгий Василевич представил развитие заявленной темы на примере работы музея-заповедника, особо выделив нынешний этап подготовки к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: пресс-служба Государственной Думы

Напомним, что общероссийский план мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина включает в себя более 80 пунктов, в числе которых реставрация усадьбы Ганнибалов и создание новой экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в Псковской области.