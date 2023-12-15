Культура

«Интервидение» планируется провести в РФ в 2024 году - Мишустин

Первый Международный конкурс популярной песни «Интервидение» планируется провести в России в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что ранее идею запуска такого конкурса высказали деятели культуры, пишет «Интерфакс».

«По их замыслу, он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России», - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.

«Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет. И выберем представителей национальных жюри», - добавил премьер.

Мишустин выразил уверенность, что новый песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником.