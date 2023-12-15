Культура

Фильм про кота Матроскина выйдет в 2027 году

На «Союзмультфильме» Юлиана идет работа над новой полнометражной картиной — приквелом к «Простоквашино», посвященным целиком молодости кота Матроскина.

«Юность Матроскина» — пока это рабочее название. Решили создать приквел о том, откуда взялся такой необычный кот. Мало того, что он разговаривает и ходит на задних лапах: его бабушка плавала на «Крузенштерне», он умеет вышивать на машинке и понимает по-французски. Сейчас пишем сценарий», — рассказал глава студии Юлианна Слащева.

Сценарий должен быть готов к лету. В конце следующего года начнутся съемки. Параллельно ищется образ Матроскина. По замыслу авторов, Матроскин в фильме будет сделан по принципу медведя Паддингтона. Он ходит на задних лапах, полностью одет, участвует в жизни людей, с которыми сталкивается, пишут «Известия».

В настоящий момент на студии «Союзмультфильм» «проходят пробы» разные версии Матроскина. Сейчас есть три варианта того, как он будет выглядеть. Всех прототипов до утверждения креативные продюсеры называют Барсиками: не решаются до финального выбора использовать имя персонажа, отмечает Слащева.

Выход «Матроскина» запланирован на 2027 год.