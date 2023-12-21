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Культура

Десятый номер краеведческого альманаха презентовали в Великих Луках

22.12.2023 14:15|ПсковКомментариев: 0

Презентация десятого номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник» состоялась 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы, главный редактор краеведческого альманаха «Великолукский вестник» Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

В библиотеке имени М. И. Семевского собрались авторы, почетные гости, члены городского краеведческого общества. Десятый номер получился самым объемным из всех предшествующих и составил более 320 страниц.

В его создании приняли участие 55 авторов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинск, Ташкент (Узбекистан), Псков, Великие Луки, Великолукский район).

 
«Редколлегия и авторы альманаха благодарят комитет культуры администрации города Великие Луки за многолетнюю поддержку краеведческого движение и издание краеведческого альманаха "Великолукский вестник". В портфеле редакции уже собраны материалы для следующего номера», - отметил Дмитрий Белюков.

 

Теги: #великие луки #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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