Культура

Десятый номер краеведческого альманаха презентовали в Великих Луках

Презентация десятого номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник» состоялась 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы, главный редактор краеведческого альманаха «Великолукский вестник» Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

В библиотеке имени М. И. Семевского собрались авторы, почетные гости, члены городского краеведческого общества. Десятый номер получился самым объемным из всех предшествующих и составил более 320 страниц.

В его создании приняли участие 55 авторов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинск, Ташкент (Узбекистан), Псков, Великие Луки, Великолукский район).