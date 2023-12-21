Культура

Псковский музей-заповедник раскрыл планы на 2024 год

В пятницу, 22 декабря, во Дворе Постникова, в пространстве выставки «До Нового года – не трогать!», состоялся пресс-завтрак с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой. В ходе неформальной встречи она рассказала журналистам о проектах и планах музея, которые будут реализованы в 2024 году.

Гендиректор поблагодарила представителей СМИ за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в уходящем году. Информация о выставках и мероприятиях музея была широко представлена в новостных лентах ведущих изданий региона. Такая практика позволяет Псковскому музею уверенно входить в топ-10 медиарейтинга системы «Медиалогия». Особое внимание Светлана Мельникова обратила на то, что в этом году исторический праздник «Воевода Шуйский» стал лучшим инфоповодом 2023 года в номинации «Музеи».

Далее был представлен разнообразный и насыщенный план выставочной деятельности музея. В следующем году планируется 27 проектов, основными площадками реализации которых станут Поганкины палаты, Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, самыми яркими выставочными проектами следующего года станут: выставка портретов XVIII-XIX веков из собрания Псковского музея, выставка к 180-летию Н.А. Римского-Корсакова совместно с Российским национальным музеем музыки, выставка «Сохранить русское», где будут представлены предметы из собрания Н.Л. Шабельской. Музей также представит выставки о Пушкине, об истории русской архитектуры, исторической топографии Пскова и многом другом.

Помимо выставочных проектов непосредственно на объектах музея-заповедника, будут представлены передвижные выставки и совместные проекты с другими музеями страны и частными коллекционерами.

Отдельное внимание в ходе беседы Светлана Мельникова уделила инструментам продвижения, в частности, активной цифровой деятельности музея в Интернет-пространстве, СМИ и печатных изданиях, а также широкому участию музея-заповедника в реализации проекта «Пушкинская карта».

Особой темой для обсуждения стала работа Псковского музея с подшефным Кременским районным краеведческим музеем Луганской Народной Республики. В 2023 году было подписано соглашение о сотрудничестве между музеями, которое, по словам Светланы Мельниковой, в 2024 году планируется только поддерживать и расширять.