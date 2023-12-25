Культура

Экскурсию для юных активистов провели по музейному кварталу в Пскове

Активисты детского Общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области побывали в музейном квартале Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

В ходе экскурсии ребята посетили экспозицию «Культура и искусство древнего Пскова», Картинную галерею и временные выставки в Поганкиных палатах. Школьники узнали о богатом историко-культурном наследии Псковской земли, увидели всемирно известные живописные шедевры, рассмотрели здание знаменитых купеческих палат XVII века.

В рамках выставки «Блеск стали» в залах цокольного этажа Поганкиных палат гостям представили уникальную коллекцию художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников. В основных залах посетители узнали об иконах, изображающих «священную топографию» города на выставке «Любуюсь Псковом» и об уникальных колоколах средневекового города.

Также гости рассмотрели часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года на выставке «Клады великих потрясений».

Добавим, что благодаря всероссийской программе «Пушкинская карта» ребята смогли посетить уникальные выставки и популярные объекты Псковского музея-заповедника бесплатно.