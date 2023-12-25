Культура

«Живая сталь» VS Voltum: отборочный концерт фестиваля «Добрый рок» пройдет в Пскове

Очередной отборочный концерт XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024» состоится в баре «Нора» в Пскове 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Претенденты на участие в фестивале:

псковская группа «Живая сталь»,

коллектив из Череповца Voltum.

В качестве гостя на концерте также выступит группа «Шекsпир» из Санкт-Петербурга.

«Ждём псковичей, поддержим претендентов и на гостей посмотрим!» - добавил Андрей Семенов.

Вход в 20:00, начало концерта в 21:00.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.