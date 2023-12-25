Культура

Мастер-класс китайской художницы Ван Сюлин прошёл в псковском колледже искусств

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова получили возможность приобщиться к лучшим образцам традиционного китайского искусства в ходе мастер-класса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова.

Ван Сюлин продемонстрировала участникам мастер-класса различные техники реалистической живописи, в частности, традиций национальной древней китайской живописи «гохуа». После подробного объяснения и демонстрации, студенты художественных специальностей колледжа, а также учащиеся школы искусств опробовали на практике приёмы нанесения традиционного китайского рисунка на рисовую бумагу.

В завершении встречи Ван Сюлин виртуозно нарисовала произведение в технике «гохуа». Все участники мастер-класса с интересом наблюдали за процессом создания картины от смешения красок, первого касания кисти до завершающих штрихов и создания авторской подписи.

Ван Сюлин – выпускница китайского заочного института живописи и каллиграфии. Много сил и времени потратила на скрупулёзное изучение творчества и манеры письма мастеров живописи древнего и средневекового Китая. С течением времени получила известность самобытного портретиста и мастера жанра «цветы и птицы». Ван Сюлин - единственная современная китайская художница, которой было позволено сделать копию национальной святыни - свитка «87 небожителей» Даоцзы.

Добавим, что мастер-класс Ван Сюлин состоялся в рамках поддержанного Президентским фондом культурных инициатив фестиваля «Единством сильны», который прошел с 20 по 24 декабря в различных городах и населённых пунктах Псковской области.