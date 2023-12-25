Культура

Отборочные концерты псковского фестиваля «Добрый рок» пройдут в Твери и Петербурге

Организаторы фестиваля «Рок-ополчение» проведут в Твери отборочный концерт XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024», который состоится в Псковской области 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор псковского фестиваля Андрей Семенов.

«Дорогие ополченцы, в первую очередь, музыканты Твери! У вас есть классная возможность попасть на международный фестиваль живой музыки "Добрый рок", который пройдет в Псковской области 5-7 июля», - обратились к местным музыкантам организаторы фестиваля «Рок-ополчение».

Отборочный концерт в Твери пройдёт на репетиционной базе «Чердак».

Как рассказал Андрей Семенов, весной отборочные концерты на псковский фестиваль состоятся и в других городах России:

в Смоленске в клубе «Аклуб»,

в Санкт-Петербурге отборочный концерт проведут Revolution Festival и «Школа рока»,

в Москве готовится клубный фест «Доброго рока».

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.