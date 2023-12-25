Культура

Псковичей и гостей города приглашают отметить Рождество в музее

Псковский музей-заповедник приглашает отметить светлый праздник Рождества Христова. 7 января в 13:00 в Картинной галерее состоится тематическая программа «Свет Рождества». Вниманию гостей будут представлены произведения изобразительного искусства, которые в настоящее время находятся в фондохранилище.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, об уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвященных одному из главных событий человеческой истории – Рождеству Христову, расскажет хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Проценко.

В конце мероприятия молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят для гостей музея праздничные традиционные песнопения и колядки.

Все участники встречи получат на память красивую памятную открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.