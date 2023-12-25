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Культура

Володин рекомендовал к прочтению новую книгу митрополита Тихона

04.01.2024 10:40|ПсковКомментариев: 0

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рекомендовал к прочтению новую книгу митрополита Крымского и Симферопольского Тихона «Гибель империи. Российский урок» в своем Telegram-канале. 

«В праздничные дни появилась возможность почитать. Буквально перед Новым годом вышла книга митрополита Тихона "Гибель Империи. Российский урок". Автора знаю хорошо и давно. Его взгляд на историю нашей страны интересен. Многие позиции в оценке схожи. Не буду пересказывать книгу. Это неправильно, да и неинтересно потом вам будет читать. Скажу одно: читается она легко. Даже очень сложные вещи изложены понятным языком», - написал Вячеслав Володин.

Он рекомендовал прочитать эту книгу прежде всего тем, кто увлекается историей и занимается политикой.

 
Напомним, 11 октября 2023 года по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии, он возглавил Крымскую митрополию.
 
Источник: Псковская Лента Новостей
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