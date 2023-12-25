Культура

Володин рекомендовал к прочтению новую книгу митрополита Тихона

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рекомендовал к прочтению новую книгу митрополита Крымского и Симферопольского Тихона «Гибель империи. Российский урок» в своем Telegram-канале.

«В праздничные дни появилась возможность почитать. Буквально перед Новым годом вышла книга митрополита Тихона "Гибель Империи. Российский урок". Автора знаю хорошо и давно. Его взгляд на историю нашей страны интересен. Многие позиции в оценке схожи. Не буду пересказывать книгу. Это неправильно, да и неинтересно потом вам будет читать. Скажу одно: читается она легко. Даже очень сложные вещи изложены понятным языком», - написал Вячеслав Володин.

Он рекомендовал прочитать эту книгу прежде всего тем, кто увлекается историей и занимается политикой.

Напомним, 11 октября 2023 года по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии, он возглавил Крымскую митрополию.