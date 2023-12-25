Культура

Псковский музей приглашает на интерактивную программу «Святки»

Псковский музей-заповедник приглашает на интерактивную программу «Святки».

«Участники мероприятия познакомятся с традициями празднования Рождества и с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине: походят колядовщиками, погадают, покричат «Мороз!» и сделают куколку-ангелочка на память. Гости программы услышат живое фольклорное пение, поиграют в народные игры», - сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Программы начнутся 6 и 7 января в 15:00. Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский пер., 7).