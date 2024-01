Культура

Умерла актриса из фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс

Британская актриса театра и кино Глинис Джонс умерла на 101-м году жизни.

Фото: «КиноПоиск»

«Сегодня печальный день для Голливуда, - приводит агентство слова менеджера актрисы. - Она последняя из последних среди старого Голливуда».

Смерть актрисы наступила от естественных причин, пишет ТАСС.

Глинис Джонс снялась в таких работах, как «Мэри Поппинс» (Mary Poppins, 1964), «Она написала убийство» (Murder, She Wrote, 1984-1999), «Пока ты спал» (While You Were Sleeping, 1995). За роль в фильме «Бродяги» (The Sundowners, 1960) актриса была номинирована на премию «Оскар». В 1973 году Джонс стала лауреатом премии «Тони» за участие в мюзикле «Маленькая серенада».