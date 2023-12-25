Культура

Умер композитор Виктор Екимовский

Российский композитор и музыковед Виктор Екимовский умер на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

«Ушел из жизни Виктор Екимовский, российский композитор, музыковед, председатель Ассоциации современной музыки», - говорится в сообщении.

Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам Екимовского, пишет ТАСС.

Екимовский родился 12 сентября 1947 года в Москве. Окончил Гнесинское училище, затем поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) на историко-теоретико-композиторский факультет. Занимал должность секретаря Союза композиторов России, являлся членом правления Союза московских композиторов, с 1996 года был председателем Ассоциации современной музыки, организатором конференций и фестивалей.