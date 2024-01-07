Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня к ведущему Артему Татаренко пришла совершенно удивительная гостья с разносторонними интересами и талантами, руководитель школы музыки «Полиритм», которая недавно отметила 10-летний юбилей, Маша Анисимова. Она расскажет о том, как пришла к этнической музыке, чему можно научиться в школе «Полиритм» и поделится секретами звуковой релаксации.

Также радиослушатели смогут услышать в исполнении Маши чарующую музыку, тем более с собой в студию она принесет разнообразные этнические инструменты, например, хэндпан и бансури. Такого в студии «ПЛН FM» еще не было! Не пропустите!

Трансляция завершена.