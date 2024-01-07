Культура

«Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 января. Сегодня к ведущему Артему Татаренко пришла совершенно удивительная гостья с разносторонними интересами и талантами, руководитель школы музыки «Полиритм», которая недавно отметила 10-летний юбилей, Маша Анисимова. Она рассказала о том, как пришла к этнической музыке, чему можно научиться в школе «Полиритм» и поделилась секретами звуковой релаксации.

Также радиослушатели услышали в исполнении Маши чарующую музыку, тем более с собой в студию она принесла разнообразные этнические инструменты, например, хэндпан и бансури. Такого в студии «ПЛН FM» еще не было!