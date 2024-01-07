Культура

День рождения Софьи Ковалевской отмечают в великолукском Полибино

День рождения первой женщины-математика в России и первой в мире женщины-профессора Софьи Ковалевской отмечают в мемориальном музее-усадьбе в деревне Полибино Великолукского района сегодня, 15 января. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш музей - единственный в мире посвящён этой выдающейся женщине, которая изменила мир! Послушайте её проницательное стихотворение, насладитесь видами усадьбы и запланируйте приезд в Полибино, где жил и воспитывался гений Софьи Ковалевской!» – рассказали в музее.

Софья Ковалевская жила в деревне Полибино с 8 до 18 лет, здесь она получила воспитание, здесь проявились ее первые математические способности, здесь она вышла замуж за Владимира Ковалевского.

В музее хранятся самые разнообразные вещи и документы Софьи Ковалевской и ее ближайшего окружения. Среди них подлинные записные книжки, автографы, портреты ее предков, коврик, вышитый Ковалевской, книги из личной библиотеки с автографами, прижизненные издания самой Ковалевской, отцовское охотничье ружье и многое другое. В экспозиции скомплектована коллекция мебели красного дерева (конца XVIII – I-й половины XIX в.) для усадебного дома, коллекция книг и журналов XIX в. О мировом признании Софьи Ковалевской получены материалы из Швеции, Германии, Америки.