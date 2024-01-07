Культура

В Пскове на выставке представили редкую картину Серова «Принц»

Сотрудники Псковского музея-заповедника впервые представили общественности акварельную работу «Принц» Валентина Серова, которая была создана в начале XX века. Она была написана для подготовки занавеса для балета «Шахерезада».

В картинной галерее представили графические работы из фондов музея. Особое внимание обращают на акварельную работу «Принц», которая не выставлялась ни разу после окончания реставрации картинной галереи. Ее в 1911 году создал выдающийся русский живописец Валентин Серов, который считается одним из первых русских импрессионистов. Лист принадлежит к числу подготовительных работ для создания занавеса для балета «Шахерезада» Н.А. Римского-Корсакова для Русского сезона Дягилева в Париже. Эскизы и наброски к этому балету находятся в Третьяковской галерее.

Для создания образа юного всадника на скакуне мастер использовал традиционные образы персидского искусства, пишет ТАСС.

Кроме того, на выставке представлены работы художников объединения «Мир искусства». Это художественное объединение живописцев России, расцвет его деятельности пришелся на первое десятилетие XX века. Здесь представлена работа Анны Остроумовой-Лебедевой «Вид на Миллионную улицу» 1909 года. Еще одна работа - полотно «Балет. Привал комедиантов» Александра Бенуа.