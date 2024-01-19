Культура

«Культурные выходные» в Пушкиногорском районе открывают творческий марафон 2024 года

Творческий проект Псковской области «Культурные выходные» стартует в 2024 году с Пушкиногорского района. Культурные мероприятия в муниципалитете пройдут с 26 по 28 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В программе - показ спектакля для детей Театра кукол, выставка живописных работ и декоративно-прикладного творчества, презентация книги Ю. С. Старобинца «Земная жизнь с пропиской в небе», мастер-классы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, а также мероприятия Областной научной библиотеки и Островского военно-исторического музея-заповедника. Украшением выходных станут концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и выступление ансамбля русской музыки «Псков».

Отметим, в прошлом году мероприятия в рамках проекта «Культурные выходные» посетили более 10 тысяч человек. Акция охватила 8 районов Псковской области, позволив жителям и гостям региона насладиться самыми разнообразными культурными событиями. Концерты, выставки, спектакли, мастер-классы и творческие встречи прошли в Куньинском, Локнянском, Новоржевском, Островском, Порховском, Красногородском, Новосокольническом и Опочецком районах. Всего зрителями, посетителями и участниками мероприятий проекта за все время его существования составило порядка 24,3 тыс. человек.

В этом году, кроме Пушкиногорского района, акция будет проведена в Плюсском, Пустошкинском, Бежаницком, Великолукском, Палкинском и Себежском районах, а также в Пыталовском муниципальном округе. Таким образом, акция охватит все районы Псковской области.