Культура

50-летие Псковского планетария станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 24 января. Ключевой темой разговора станет грядущий полувековой юбилей Псковского планетария. 50 лет с момента начала работы учреждения, открывающего псковичам тайны Вселенной, будет отмечаться 11 февраля.

Какие мероприятия будут приурочены к этой дате? Какой путь прошел Псковский планетарий за 50 лет? Какие программы предлагает сегодня посетителям? На эти и многие другие вопросы ответит директор МБУ «Планетарий» Владимир Колпаков.

Начало брифинга — в 16.00. Как обычно, из пресс-центра будет вестись видеотрансляция.