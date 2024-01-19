Культура

Сувенирные магниты представил Псковский музей-заповедник

В Псковском музее-заповеднике есть несколько тематических линеек сувенирной продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, одна из них посвящена творчеству Юрия Спегальского.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В серии, которая создана по мотивам его творчества, есть самый популярный сувенир – магнит.

Юрий Спегальский – исследователь древнерусской архитектуры, художник и реставратор, который внес значительный вклад в изучение и сохранение культурного наследия древней Руси, выдающийся знаток древнего Пскова, автор книг о зодчестве псковских мастеров.